В Москве угнали три экскаватора с парковки

Неизвестный угнал три экскаватора с парковки в поселении Сосенское в Новой Москве. Об этом, во вторник, 26 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.

«С территории парковки на 121-м км Калужского шоссе неизвестный погрузил на автотрал экскаватор JCB GS160 W, экскаватор-погрузчик Hidromek НМК 102 S, экскаватор-погрузчик JCB 3СХ и скрылся. Материальный ущерб устанавливается», — говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка.

25 сентября Генпрокуратура выпустила отчет «Состояние преступности в России» за первое полугодие этого года, где Москва заняла первое место по количеству преступлений в регионах: с января по июнь в столице выявили свыше 70 тысяч правонарушений.