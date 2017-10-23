Новый пират

23 октября в Мосгорсуде начинается суд над рулевым-мотористом Евгением Лело: его обвиняют в угоне пассажирского теплохода «Егорий». В июле этого года Лело, находившийся в хорошем настроении и алкогольном опьянения, решил покататься на теплоходе, взяв на борт двух пассажиров. Недальнее плавание предсказуемо закончилось плачевно: «Егорий» под управлением пьяного рулевого налетел на пришвартованный «Сильвер». Подробности курьезной истории с оттенком флибустьерства выясняла «Лента.ру».

Настоящий пират

С Евгением Лело, 30-летним уроженцем Ярославской области, правоохранительные органы хорошо знакомы: в его биографии несколько судимостей. Среди них есть как прозаичные, вроде кражи, грабежа или угона машины. Так и не самые распространенные: по статье 215.2 УК РФ («Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения»).

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«Будучи несовершеннолетним, он воровал цветные металлы и, срезая проволоку, испортил один из объектов связи в Ярославской области, — рассказал «Ленте.ру» Петр Фадеев, следователь по особо важным делам Московского следственного отдела СКР на воздушном и водном транспорте. — Собственно, все судимости у него погашены, и многие думали, что он остепенился. Во всяком случае, после отбытия наказания много лет ни в чем противоправном замечен не был».

В апреле 2017 года Лело сумел устроиться в Москве на работу: он стал рулевым-мотористом теплохода «Егорий», двухпалубного прогулочного судна, курсирующего по Москве-реке в столице и ближайшем Подмосковье. Несмотря на то что по меркам речного судоходства «Егорий» не слишком велик, размеры его все же довольно внушительные: длина — 25 метров, ширина — пять; он может брать на борт до 60 человек. Как отмечается на сайте агентства «Моспароходство», теплоход обычно используется для празднования свадеб, дней рождения, корпоративных мероприятий и выпускных вечеров.

В обязанности Евгения входил контроль работы двигателя и других систем теплохода, а также подмена капитана при управлении теплоходом. С этой работой, судя по всему, он справлялся на протяжении нескольких месяцев. Но в конце июля что-то пошло не так.

Автономное плавание

27 июля 2017 года теплоход «Егорий» находился в пункте отстоя «Кожуховский затон» (Юго-Восточный округ Москвы). Капитан был в отпуске, и на борту мог находиться только рулевой-моторист, но без права самостоятельного судовождения.

Задержанный Лело пояснил, что теплоход перестал выполнять рейсы, но ключи от судна остались у него. 26 июля он коротал время на теплоходе в компании жены и спиртных напитков. К утру 27 июля супруга его покинула, но около 9:00 на борт «Егория» поднялись знакомые Евгения (брат и сестра), и застолье продолжилось. Примерно к часу дня компания созрела для чего-то большего, чем простая пьянка, и моторист предложил друзьям покататься на теплоходе. Стоит ли говорить о том, что никакого разрешения на рейс Лело не получал. Кроме того, для управления теплоходом нужно как минимум два человека. Но разгоряченного моториста это не смутило.

Поначалу его знакомый пытался отговорить Лело от опасной затеи, но тот убедил товарища, что все будет хорошо (позже товарищ расскажет, что моторист заверил его, что получил разрешение от владельца «Егория»). Лело хотел проплыть вокруг острова, расположенного рядом с Кожуховским затоном. Обойдя остров, который все называют «необитаемым», компания остановилась для купания. Спустя полчаса моторист позвонил жене и сказал, что вовсю катается на теплоходе и может забрать ее на причале «Кленовый бульвар». Супруга согласилась, и Лело направил угнанный теплоход туда. Весь путь занял не более получаса, и около 15:00 «Егорий» уже был у причала.

«Сам Евгений Лело на допросе признался, что с вечера 26 июля употреблял спиртные напитки. А утром встретил своего земляка с его сестрой из Рыбинска и снова употреблял. Потом Лело предложил прокатить всех, взял ключи, завел теплоход и пошел на остров. Там все купались, употребляли, а потом рулевой предложил жене присоединиться к компании и поплыл за ней к пирсу "Кленовый бульвар" — ближайшему к метро. Это около километра по фарватеру», — объясняет следователь Фадеев.

Женщина на корабле

Правда, моторист забыл, что в швартовке судна участвуют как минимум два человека. Лело сумел подвести нос «Егория» к причалу и закрепить швартовой канат, но закрепить корму ему не удалось, и судно навалилось кормой на теплоход «Сильвер». Абордаж, как есть. Пусть и не идеально исполненный. На место событий прибыли сотрудники полиции. Они отвезли молодого человека на экспертизу, где медики обнаружили в крови рулевого 1,44 промилле алкоголя. Пьяный судоводитель был задержан, а позже арестован.

Жена Лело Екатерина рассказала следователям свою версию развития событий. Утром 26 июля у моториста был выходной, он хотел отдохнуть и выпить, но «делать это дома посчитал неуместным», а потому около 12:00 направился на теплоход. Супруга прибыла на «Егорий» двумя-тремя часами позже. Они с мужем отдохнули и переночевали на судне, и около 12:00 27 июля Екатерина отправилась домой. Евгений идти домой не захотел, поскольку хотелось продолжения; к тому моменту он снова был не один — к нему присоединились двое знакомых.

Примерно в 14:40 муж позвонил Екатерине и сказал, что приплыл на теплоходе к причалу «Кленовый бульвар», что ее удивило и испугало. Она решила высказать мужу все, что думает по поводу его плавания, и отправилась на причал. На теплоходе она стала выяснять у супруга, что происходит, но ни он, ни его пассажиры ничего толком ей рассказать не смогли, поскольку были пьяны. К семейному скандалу подключились владельцы пострадавшего теплохода «Сильвестр».

По словам Екатерины, пьяный моторист перешел на борт «Сильвестра» и попытался было объяснить хозяину, что происходит, но получил отпор в виде удара в голову. После такого фиаско Лело вернулся на «Егорий» с разбитым носом. Жена поначалу кинулась помогать ему но когда прибыл наряд скорой медицинской помощи, предпочла покинула судно.

Команда невменяемых

В показаниях владельцев и сотрудников «Сильвестра» нет ни слова о разбитом носе Евгения Лело, зато они сообщили следователям, что теплоходе «Егорий» находилась команда «невменяемых и пьяных людей», к тому же раздетых по пояс. Судовладелица «Сильвестра» рассказала, что «когда спросила о месте нахождения капитана судна "Егорий", ей ответили нецензурной бранью».

Около 15:00 27 июля на место событий прибыл владелец теплохода «Егорий» и поинтересовался у пьяного моториста, что, собственно, происходит. В ответ Лело честно рассказал, что хотел забрать супругу от причала «Кленовый бульвар» и вернуться в пункт отстоя.

На протяжении следствия моторист менял стратегию защиты. Вначале он полностью признал свою вину и сказал, что хотел прокатить знакомых на теплоходе. Однако потом изменил показания: свою вину он признал лишь частично, объяснив, что якобы ремонтировал теплоход, а затем решил проверить его работоспособность и заодно покатать знакомых.

В результате неудачной швартовки «Егория» судно получило небольшие повреждения. Владелец пояснил следователям, что стоимость материалов и работ составит около 30 тысяч рублей. Финансовых претензий к Евгению Лело он предъявлять не стал и даже отметил, что в период работы в качестве рулевого-моториста он проявлял себя только с лучший стороны и добросовестно относился к своим обязанностям.

Несмотря на это Евгения Лело все же обвинили по части 1 статьи 211 УК РФ («Угон судна водного транспорта»); ему грозит от четырех до восьми лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до одного года. Первое судебное заседание по делу моториста состоится в Мосгорсуде 23 октября. В настоящее время Евгений Лело находится в следственном изоляторе. Идея пойти за женой была на самой удачной.