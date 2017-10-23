Силовые структуры
 
Последние новости
Порошенко пообещал добиться ввода миротворцев в Донбасс
Рыбошлепки произвели фурор в сети и насторожили выдр
В Египте исламисты убили футболиста
Саакашвили потребовал ликвидировать СБУ и «барыжную гвардию»
Депутата Верховной Рады от партии Ляшко избили из-за французского бульдога
Захватившего заложников в британском Нанитоне обезвредила полиция
В Дубае прикоснувшегося к мужскому бедру шотландца отправили в тюрьму
Популярные новости
В Дубае прикоснувшегося к мужскому бедру шотландца отправили в тюрьму
Отдыхающие на теплом асфальте саратовские рабочие рассмешили соцсети
Порошенко пообещал добиться ввода миротворцев в Донбасс
Депутата Верховной Рады от партии Ляшко избили из-за французского бульдога
Фото скучающей Мэй на саммите ЕС стало мемом в соцсетях
Поляки решили обезвредить в костре снаряд времен Второй мировой войны и умерли

Новый пират

Пьяный москвич угнал теплоход и пошел на абордаж

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: РЕН ТВ. Новости / YouTube

23 октября в Мосгорсуде начинается суд над рулевым-мотористом Евгением Лело: его обвиняют в угоне пассажирского теплохода «Егорий». В июле этого года Лело, находившийся в хорошем настроении и алкогольном опьянения, решил покататься на теплоходе, взяв на борт двух пассажиров. Недальнее плавание предсказуемо закончилось плачевно: «Егорий» под управлением пьяного рулевого налетел на пришвартованный «Сильвер». Подробности курьезной истории с оттенком флибустьерства выясняла «Лента.ру».

Настоящий пират

С Евгением Лело, 30-летним уроженцем Ярославской области, правоохранительные органы хорошо знакомы: в его биографии несколько судимостей. Среди них есть как прозаичные, вроде кражи, грабежа или угона машины. Так и не самые распространенные: по статье 215.2 УК РФ («Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения»).

«Будучи несовершеннолетним, он воровал цветные металлы и, срезая проволоку, испортил один из объектов связи в Ярославской области, — рассказал «Ленте.ру» Петр Фадеев, следователь по особо важным делам Московского следственного отдела СКР на воздушном и водном транспорте. — Собственно, все судимости у него погашены, и многие думали, что он остепенился. Во всяком случае, после отбытия наказания много лет ни в чем противоправном замечен не был».

В апреле 2017 года Лело сумел устроиться в Москве на работу: он стал рулевым-мотористом теплохода «Егорий», двухпалубного прогулочного судна, курсирующего по Москве-реке в столице и ближайшем Подмосковье. Несмотря на то что по меркам речного судоходства «Егорий» не слишком велик, размеры его все же довольно внушительные: длина — 25 метров, ширина — пять; он может брать на борт до 60 человек. Как отмечается на сайте агентства «Моспароходство», теплоход обычно используется для празднования свадеб, дней рождения, корпоративных мероприятий и выпускных вечеров.

В обязанности Евгения входил контроль работы двигателя и других систем теплохода, а также подмена капитана при управлении теплоходом. С этой работой, судя по всему, он справлялся на протяжении нескольких месяцев. Но в конце июля что-то пошло не так.

Автономное плавание

27 июля 2017 года теплоход «Егорий» находился в пункте отстоя «Кожуховский затон» (Юго-Восточный округ Москвы). Капитан был в отпуске, и на борту мог находиться только рулевой-моторист, но без права самостоятельного судовождения.

Задержанный Лело пояснил, что теплоход перестал выполнять рейсы, но ключи от судна остались у него. 26 июля он коротал время на теплоходе в компании жены и спиртных напитков. К утру 27 июля супруга его покинула, но около 9:00 на борт «Егория» поднялись знакомые Евгения (брат и сестра), и застолье продолжилось. Примерно к часу дня компания созрела для чего-то большего, чем простая пьянка, и моторист предложил друзьям покататься на теплоходе. Стоит ли говорить о том, что никакого разрешения на рейс Лело не получал. Кроме того, для управления теплоходом нужно как минимум два человека. Но разгоряченного моториста это не смутило.

Поначалу его знакомый пытался отговорить Лело от опасной затеи, но тот убедил товарища, что все будет хорошо (позже товарищ расскажет, что моторист заверил его, что получил разрешение от владельца «Егория»). Лело хотел проплыть вокруг острова, расположенного рядом с Кожуховским затоном. Обойдя остров, который все называют «необитаемым», компания остановилась для купания. Спустя полчаса моторист позвонил жене и сказал, что вовсю катается на теплоходе и может забрать ее на причале «Кленовый бульвар». Супруга согласилась, и Лело направил угнанный теплоход туда. Весь путь занял не более получаса, и около 15:00 «Егорий» уже был у причала.

«Сам Евгений Лело на допросе признался, что с вечера 26 июля употреблял спиртные напитки. А утром встретил своего земляка с его сестрой из Рыбинска и снова употреблял. Потом Лело предложил прокатить всех, взял ключи, завел теплоход и пошел на остров. Там все купались, употребляли, а потом рулевой предложил жене присоединиться к компании и поплыл за ней к пирсу "Кленовый бульвар" — ближайшему к метро. Это около километра по фарватеру», — объясняет следователь Фадеев.

Женщина на корабле

Правда, моторист забыл, что в швартовке судна участвуют как минимум два человека. Лело сумел подвести нос «Егория» к причалу и закрепить швартовой канат, но закрепить корму ему не удалось, и судно навалилось кормой на теплоход «Сильвер». Абордаж, как есть. Пусть и не идеально исполненный. На место событий прибыли сотрудники полиции. Они отвезли молодого человека на экспертизу, где медики обнаружили в крови рулевого 1,44 промилле алкоголя. Пьяный судоводитель был задержан, а позже арестован.

Жена Лело Екатерина рассказала следователям свою версию развития событий. Утром 26 июля у моториста был выходной, он хотел отдохнуть и выпить, но «делать это дома посчитал неуместным», а потому около 12:00 направился на теплоход. Супруга прибыла на «Егорий» двумя-тремя часами позже. Они с мужем отдохнули и переночевали на судне, и около 12:00 27 июля Екатерина отправилась домой. Евгений идти домой не захотел, поскольку хотелось продолжения; к тому моменту он снова был не один — к нему присоединились двое знакомых.

Примерно в 14:40 муж позвонил Екатерине и сказал, что приплыл на теплоходе к причалу «Кленовый бульвар», что ее удивило и испугало. Она решила высказать мужу все, что думает по поводу его плавания, и отправилась на причал. На теплоходе она стала выяснять у супруга, что происходит, но ни он, ни его пассажиры ничего толком ей рассказать не смогли, поскольку были пьяны. К семейному скандалу подключились владельцы пострадавшего теплохода «Сильвестр».

По словам Екатерины, пьяный моторист перешел на борт «Сильвестра» и попытался было объяснить хозяину, что происходит, но получил отпор в виде удара в голову. После такого фиаско Лело вернулся на «Егорий» с разбитым носом. Жена поначалу кинулась помогать ему но когда прибыл наряд скорой медицинской помощи, предпочла покинула судно.

Команда невменяемых

В показаниях владельцев и сотрудников «Сильвестра» нет ни слова о разбитом носе Евгения Лело, зато они сообщили следователям, что теплоходе «Егорий» находилась команда «невменяемых и пьяных людей», к тому же раздетых по пояс. Судовладелица «Сильвестра» рассказала, что «когда спросила о месте нахождения капитана судна "Егорий", ей ответили нецензурной бранью».

Около 15:00 27 июля на место событий прибыл владелец теплохода «Егорий» и поинтересовался у пьяного моториста, что, собственно, происходит. В ответ Лело честно рассказал, что хотел забрать супругу от причала «Кленовый бульвар» и вернуться в пункт отстоя.

На протяжении следствия моторист менял стратегию защиты. Вначале он полностью признал свою вину и сказал, что хотел прокатить знакомых на теплоходе. Однако потом изменил показания: свою вину он признал лишь частично, объяснив, что якобы ремонтировал теплоход, а затем решил проверить его работоспособность и заодно покатать знакомых.

В результате неудачной швартовки «Егория» судно получило небольшие повреждения. Владелец пояснил следователям, что стоимость материалов и работ составит около 30 тысяч рублей. Финансовых претензий к Евгению Лело он предъявлять не стал и даже отметил, что в период работы в качестве рулевого-моториста он проявлял себя только с лучший стороны и добросовестно относился к своим обязанностям.

Несмотря на это Евгения Лело все же обвинили по части 1 статьи 211 УК РФ («Угон судна водного транспорта»); ему грозит от четырех до восьми лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до одного года. Первое судебное заседание по делу моториста состоится в Мосгорсуде 23 октября. В настоящее время Евгений Лело находится в следственном изоляторе. Идея пойти за женой была на самой удачной.

Игорь Надеждин
Алексей Стейнерт

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Моторист в Москве предстанет перед судом за угон теплохода
В Красноярском крае арестован угнавший вертолет пилот
Жителю Коми дали пять лет за попытку покататься на теплоходе
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:0121 октября

Король Сильвестр

Новгородский тракторист стал властелином преступной Москвы
16:5921 октября

Задержанного тыловика столичного главка МВД отправили под домашний арест

14:4821 октября

Полицейский вынес детей из горящего дома в Свердловской области

18:5820 октября

Руководитель cобственной безопасности МВД Адыгеи задержан за взятку

Силовые структуры00:0117 октября

Твой папа педофил

Российские женщины все чаще обвиняют мужей в изнасиловании детей
11:3621 октября

Задержано руководство петербургского отделения Российского союза молодежи

05:5021 октября

Программист Левашов заочно арестован

15:5020 октября

Возбуждено дело по факту смерти девочки после операции в Москве

Силовые структуры00:0320 октября

Огнестрел везде поспел

Полицейский украл из отдела сотни стволов на миллионы рублей
21:5820 октября

Высокопоставленный тыловик столичного главка МВД задержан за злоупотребления

20:1620 октября

СК назвал две версии по делу о смерти Марьянова

12:4620 октября

Налетчики расстреляли троих мужчин в кафе Армавира

Россия
«Большевистская сволочь хотела грабить и держаться у власти»
Почему советские люди беспомощны и слабовольны
Без бумажки ты...
Почему российским автолюбителям придется пройтись по судам
Вас здесь не лежало
За что стоит воевать в российских больницах
Ход конем: Ксения Собчак идет в президенты
Она устала от Зюганова с Жириновским и пообещала быть против всех
Под Ростовом-на-Дону загорелся хозяйственный рынок
Под Москвой перевернулась фура с арбузами
Двое с ножом избили безработного в Москве и заставили перевести 10 тысяч рублей
Все материалы
Мир
Шам на крови
Что скрывает павшая столица «Исламского государства»
Шпион, разлогинься
Мировые корпорации породили свои ЦРУ и КГБ, но проиграли интернету
Иссам ЗахреддинХалифат убери
Сирийский терминатор три года косил джихадистов, но взорвался в день победы
Вооруженный мужчина взял заложников в британском Нанитоне
В немецкой армии впервые появился комбат-трансгендер
Поляки решили обезвредить в костре снаряд времен Второй мировой войны и умерли
Сирийские курды взяли под контроль крупнейшее нефтяное месторождение страны
Все материалы
Бывший СССР
Михо и Майдан
Сможет ли бывший президент Грузии свергнуть Порошенко
На вече Саакашвили в Киеве появилось чучело оседлавшего казака Порошенко
Мэром Тбилиси станет бывший футболист
Савченко станцевала под Верку Сердючку
Глава Организации украинских националистов задержан в Киеве
Саакашвили заявил о пропаже троих соратников
Под Одессой задержали продававшего взрывчатку офицера ВСУ
Все материалы
Экономика
Дональд ТрампОбмазались властью
Зачем богатейшие люди мира идут в политику
В Подмосковье завершился первый этап проекта ГЧП по теплоснабжению
Екатерина Черкесова и Юлия Вихрева Блондинки в деле
Как за три тысячи рублей стать на 20 минут космонавтом
Бизнес-навигатор МСП представили на фестивале молодежи и студентов в Сочи
Объявлена дата возвращения турецких помидоров в Россию
Греф раскрыл секрет успеха
Дефицит бюджета США достиг 666 миллиардов долларов
Все материалы
Силовые структуры
Король Сильвестр
Новгородский тракторист стал властелином преступной Москвы
Твой папа педофил
Российские женщины все чаще обвиняют мужей в изнасиловании детей
Огнестрел везде поспел
Полицейский украл из отдела сотни стволов на миллионы рублей
Полицейский вынес детей из горящего дома в Свердловской области
Задержано руководство петербургского отделения Российского союза молодежи
Программист Левашов заочно арестован
Высокопоставленный тыловик столичного главка МВД задержан за злоупотребления
Все материалы
Наука и техника
«Сопротивление приняло форму джихада»
Зачем Россия захватила Кавказ и продолжает его кормить
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Грязная история
Раскрыта тайна гибели Древнего Египта
Раскрыто происхождение неизвестных вспышек на Луне
Названы страны-рекордсмены по количеству космического мусора
Первый в истории бой гигантских роботов показали на видео
Создано универсальное средство от рака
Все материалы
Спорт
Кшиштоф Володарчик и Мурат Гассиев Печень по-осетински
Польский чемпион не выдержал напора железного россиянина
Железный осетин
Выстоит ли российский чемпион под градом ударов сурового поляка
Бразильский футболист обиделся на брошенное украинкой «черная обезьяна»
В Египте исламисты убили футболиста
ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью в центральном матче РФПЛ
Поле на стадионе «Динамо» торжественно открыли в день рождения Яшина
Определился победитель Кубка Кремля
Все материалы
Культура
Матильда Кшесинская«Это был первый грех на моей совести»
Матильда Кшесинская о романе с Николаем II и другими членами императорской семьи
«Улицы пропитаны порохом и шлюхами»
Кавказские рэперы забивают косяки и кладут на легавых
Если не мы, то кот
Кино недели: от «Геошторма» до «Двуличного любовника»
Трейлер «Лиги справедливости» пересняли с собаками
«Усатую Мону Лизу» продали в Париже
Нахамившая другу умирающего Марьянова диспетчер скорой уволилась
У создателя стиля индастриал обнаружили лейкемию
Все материалы
Интернет и СМИ
«Вам надо к Петросяну»
Разоблачение украинских экспертов превратило шоу с ними в комедийный ад
«Взять сургуч и залить ей туда»
Деревенскую Мессалину превратили в новую Диану Шурыгину, и распахнулся ад
Для лиц старше 18
Обнаженные модели и протест проституток идут на пользу выборам
В детской онлайн-игре обнаружили рассадник педофилов
Сайты испанского правительства подверглись хакерской атаке
Ургант в образе Собчак выдвинул свою кандидатуру на пост президента
Сын Трампа показал отца в образе Супермена с бородой
Все материалы
Ценности
Двинут поршами
Плейбои со всей Европы выложат миллионы за уникальные Porsche
Мелания Трамп передала платье для инаугурацонного бала музею
Новый Audi с лазерным сканером научился самостоятельно заезжать в гараж
Новые футболки из кусков старых маек оценили в 470 долларов
Женщин предложили помечать
Единственный в мире пикап Rolls-Royce продадут с аукциона
Илон Маск подарил пятитысячному покупателю «скучной кепки» еще одну такую же
Все материалы
Путешествия
Краденые консервы и секс под мостом
Россиянин путешествовал на товарном поезде с американскими бомжами
Американский бомжатник и кубинские геи
Россиянин решил проехать США автостопом, но все пошло не по плану
Кто-то с горочки спустился
Встреча с чеченским дедом на «Приоре» стала сюрпризом для москвича
Российские туристы отправятся в КНДР вопреки угрозе ядерной войны
Россиянин утонул в Таиланде во время купания в запретной зоне
Москва оказалась в шесть раз популярнее Киева
Finnair в пятницу, 13-го, отправила последний «рейс в ад»
Все материалы
Из жизни
«Ее повел на костер собственный брат»
В отрезанной от мира деревне устроили охоту на ведьм
«Бабушка спрашивает, заставляют ли мусульмане сменить веру»
История москвички, которая переехала в Объединенные Арабские Эмираты
Доброе утро, Вьетнам!
Еще одна азиатская страна сошла с ума по караоке
В американском ресторане сняли на видео «призрака»
Депортированный из Швеции россиянин попытался вернуться ради кота
Немка открыла бордель с секс-куклами вместо проституток
Дети Виктории Бекхэм спародировали свою мать
Все материалы
Дайте грязи: конкуренты вседорожному хэтчу Kia Rio X-Line
Renault Sandero Stepway, Lada Vesta SW Cross и другие приподнятые бюджетники
Как через Instagram продают машины за миллионы
Соцсети, молодеющие покупатели и другие причуды современного рынка суперкаров
Семиместность не порок
Как из пятиместной Mazda CX-5 получился семиместный кроссовер CX-9
Тест: зачем машине эта штуковина?
Попробуйте угадать, зачем инженеры это придумали
Mazda начала строить моторный завод во Владивостоке
Взломщик iPhone придумал видеорегистратор с музыкой и навигатором
В программу краш-тестов в США включили удар пассажирской стороной
Все материалы
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
«Я тупо решила, что теперь ем одну гречку»
Одинокая мать год сидела на крупе, чтобы накопить на квартиру
Раз, два, взяли!
Жилье в Крыму пока еще можно купить за копейки
Ущерб от обстрела Кремля оценят спустя сто лет
Названа цена самой дешевой съемной квартиры в Москве
Американец отомстил за выселение из дома цементом в канализации
Все материалы