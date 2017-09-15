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На донышке

Какие криминальные тайны скрыты в российских водах

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Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Недавно водолазы Росгвардии обнаружили в акватории реки Москвы на территории столичного района Хорошево-Мневники арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов. О том, что темные воды порой скрывают темные тайны, не понаслышке знают не только силовики, но и дайверы. Острые ощущения в этом спорте связаны отнюдь не только с погружением на глубину: экстремалы никогда не знают, с чем столкнутся на дне и будут ли это предметы старины, фрагменты судов... или трупы вперемешку с оружием. «Лента.ру» пообщалась с дайверами из разных регионов страны и выяснила, какие криминальные секреты до поры до времени скрыты под толщей воды.

Долгожданный покойник

«Это было летом, года три-четыре назад. Стоял теплый июньский день, я поехал в подмосковное Лыткарино, чтобы заняться дайвингом, понырять, дно посмотреть. Плаваю себе, снимаю подводный мир, впереди — что-то вроде омута. Заплываю туда, на глубину метров десять, видимость плохая. И вдруг вижу на дне человеческие ноги. Подплыл ближе, присматриваюсь: утопленник — мужчина лет шестидесяти, в плавках, с вытянутыми вперед руками. На теле уже виднелись следы тления», — вспоминает дайвер из Москвы Александр Федоренко.

Шокированный, он немедленно отправился в кафе на местном пляже и рассказал о страшной находке. Неожиданно новость обрадовала собеседника Федоренко. «О, наконец-то нашелся!» — воскликнул он. Как выяснилось, неделей раньше на карьер приходили купаться дедушка с внучкой. Пожилой мужчина исчез, девочка его искала — безуспешно. Усилия полицейских и спасателей тоже не дали результата.

«Мы вызвали полицию. Сотрудники попросили меня поднять труп на берег. Не очень хотелось, конечно, но что поделать. Взял деда за руки, поплыл, наверху мне уже помогли. На солнце труп стал раздуваться, запах пошел — на улице-то жарко, плюс 25, это на дне он как в холодильнике лежал, — там максимум 2-3 градуса. Потому пришлось держать тело в воде, где мелко, пока за ним приехала перевозка. Народу набежало, все зеваки собрались», — рассказывает Александр.

По его словам, после этой истории к нему периодически обращаются сотрудники МЧС. Недавно спасатели вновь предложили ему понырять в Лыткарино: там в очередной раз пропал человек. Это предложение дайвера мало обрадовало: искать трупы — занятие не для слабонервных. Тем более что покойники иногда... встают под водой.

«Мне спасатели рассказывали: человек, когда тонет, сначала лежит на дне, — говорит дайвер. — По мере разложения тканей выделяется газ, и тело раздувается. Плавучесть меняется, и утопленник постепенно встает на ноги. Тут даже опытному водолазу станет жутко».

По словам собеседника «Ленты.ру», порой к ныряльщикам обращается полиция. Сотрудники московского уголовного розыска, расследующие разбой, как-то раз попросили дайвера поискать на дне сейф. Было предположение, что он мог лежать в этом месте, но там ничего не оказалось. Впрочем, порой сами экстремалы подкидывают работу стражам порядка.

«Однажды в Строгино я нашел на дне водоема гранату Ф-1. Судя по виду, она давно там лежала, но тем не менее с запалом была, все как положено. Мне тогда пришлось самому ее доставать и передавать вызванным на место саперам. Они сунули ее в специальный мешочек и увезли. Было ли страшно поднимать со дна гранату? Не страшнее, чем труп найти, я вам скажу», — объясняет Федоренко.

Донные банкоматы Сходни

«Я занимаюсь дайвингом очень давно, с 1974 года. Не могу сказать, что в разные времена, в те же 1990-е, было больше или меньше каких-то криминальных находок. Оружие и патроны, в том числе в Москве-реке, встречались всегда», — рассказывает дайвер из Москвы Александр Петров.

По его словам, найденное оружие, к примеру пистолеты Макарова, любители подводного плавания сдают в полицию. Порой оно оказывается «чистым», то есть не замешанным в преступлениях. Но чаще бывает иначе.

«Что встречалось необычного? Банкоматы на дне Сходненского деривационного канала. Мы не приближались к ним, не пытались поднять — раз они там лежат, значит, так нужно. Иногда от полицейских поступают просьбы помочь в расследованиях уголовных дел. Например, у них есть предположение, что в водоеме утоплено тело человека. Но за все время дайвинга криминальных трупов мы не находили», — говорит Петров.

Незнакомка из холодильника

«Моя самая запоминающаяся находка — тело женщины в холодильнике, — вспоминает петрозаводский дайвер Дмитрий Беленихин. — Это было лет пять назад, во время тренировки. У нас в черте города есть карьер, раньше там разрабатывали камень, но последние несколько десятков лет он затоплен. Глубина карьера 13 метров, и мы часто там ныряем. В тот день мы заметили на дне подозрительный холодильник. Прямо в воде вскрыли его и увидели там расчлененное тело женщины. Ноги, руки, голова были разложены на полках. Мы сразу вызвали полицию, холодильник подняли наверх, тело забрали на экспертизу. Чем завершилось расследование уголовного дела, не знаю. Вроде бы убийцу так и не нашли».

Однажды он обнаружил на дне водоема отечественный автомобиль. Поначалу Беленихин подумал, что хозяин таким образом просто решил избавиться от старой машины — но все оказалось не так просто. Автомобилист предварительно застраховал свое транспортное средство, а потом утопил, чтобы сымитировать угон и получить деньги.

«В Онежском озере мы периодически находим пушечные ядра. Если окунуться в историю Петрозаводска, выясняется, что начало городу положил построенный в петровские времена пушечный завод, на котором производили вооружение для русской армии во время русско-шведской войны. У нас в городе есть улица Пробная: на ней пробовали пушки, стреляя в сторону озера. Ядра остались там до сих пор, даже удивительно, что они не ушли глубоко в грунт. Мы периодически достаем их со дна, хоть это и непросто», — рассказывает дайвер.

Погружения на грани взрыва

«Поскольку Псков — город военный, мы часто находим оружие и технику времен Великой Отечественной войны. Иногда попадаются более древние находки — топоры или наконечники копья. Находили и гранаты, патроны, боеприпасы, стрелковое оружие. Если попадается граната, вызываем сотрудников правоохранительных органов и указываем место, где она лежит. В последний раз такую находку признали взрывоопасной», — говорит псковский дайвер Роман Спицын.

По словам любителя глубины, на дне нередко встречается то, что люди собирались «похоронить» под водой: к примеру, пачки счастливых семейных фотографий, которые по каким-то причинам больше не нужны. Такие вещи дайверы не трогают из уважения.

«Сотрудники полиции и МЧС периодически обращаются к нам с просьбой найти утонувших людей или технику. Людей, бывает, находим. В основном это утопленники или самоубийцы. И вот ныряешь, видишь: на дне — человек. Значит, дайвинг сегодня отменяется. Вызываем полицию», — заключает Спицын.

Мария Фролова

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