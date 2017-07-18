Водолазы Росгвардии во время тренировки нашли в Москве-реке арсенал оружия

Водолазы Росгвардии обнаружили в акватории реки Москва на территории столичного района Хорошево-Мневники арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщается во вторник, 18 июля, на сайте федеральной службы.

Боевые пловцы подразделения Центра специального назначения «Витязь» отрабатывали задачи по обследованию речного дна и сооружений городской транспортной инфраструктуры. На предметы, представляющие интерес для правоохранительных органов, они наткнулись во время осмотра опор Крылатского моста и прилегающей акватории. На место были вызваны сотрудники полиции.

Со дна реки водолазы подняли три пистолета — ТТ, Walther и Reck Government. Кроме того, были обнаружены магазин от автомата Калашникова, пакет с различными патронами, а также мобильный телефон и автомобильный номер.

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Согласно данным предварительной экспертизы, все пистолеты боевые. В настоящее время выясняется, использовались ли они для совершения преступлений.

11 июля в Росгвардии назвали количество оружия на руках у россиян. Так, около 4,3 миллиона граждан владеют им на законных основаниях, всего у жителей находится более 6,6 миллиона единиц оружия.

За первые девять месяцев 2016 года в России было совершено 2440 преступлений с применением оружия, из них 391 — с использованием зарегистрированного.