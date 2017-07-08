Бойцы Росгвардии во время пробежки спасли жительницу Армавира от насильника

Бойцы Росгвардии спасли жительницу Армавира (Краснодарский край) от насильника. Об этом 7 июля сообщило местное издание «Юг Times».

Инцидент произошел вечером 6 июля возле Армавирского водохранилища, куда 41-летняя женщина вышла на прогулку. В какой-то момент к ней подкрался вооруженный ножом мужчина в маске из капроновых колготок. Он предложил ей вступить в половую связь, а получив отказ, потащил в кусты, чтобы изнасиловать.

В это время два бойца контрактной службы вышли на пробежку в лесопарковую зону. Услышав крики, они поспешили на помощь. Злоумышленник попытался бежать, но росгвардейцы разоружили его с помощью приемов рукопашного боя, задержали и вызвали полицию, сообщает РЕН ТВ.

«Юг Times» отмечает, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по факту покушения на изнасилование, сопряженное с угрозой убийства. Спасенную женщину доставили домой.