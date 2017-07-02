Выпускница в Омской области отбилась от насильника палкой

В Черлакском районе Омской области 17-летняя выпускница отбилась от насильника палкой и сбежала. Нападавшего задержали, сообщает агентство 1-LINE.

28 июня девушка отправилась в школу по каким-то делам. В это время мимо проезжал мужчина на мопеде, который попросил у нее помощи. Водитель сказал, что в его автомобиле закончился бензин и он едет на ближайшую АЗС с канистрой, но одновременно управлять мопедом и держать канистру сложно и один он не справится. Девушка согласилась помочь, однако вместо заправки подозреваемый отвез ее в лес.

Там он заявил, что она должна раздеться до пояса и дать себя сфотографировать, тогда уйдет домой невредимой. Тем не менее, когда выпускница начала снимать одежду, преступник набросился на нее и стал стягивать с нее джинсы.

Девушка сказала, что разденется сама и не будет сопротивляться. Услышав это, нападавший отступил; она ударила его по голове палкой и побежала. Придя в себя, мужчина стал ее преследовать, однако оказалось, что ехавшие мимо комбайнеры подхватили выпускницу и доставили ее домой.

Родители пострадавшей вызвали полицию. Вскоре сотрудники правоохранительных органов нашли подозреваемого. Им оказался 53-летний рецидивист, которого не раз судили за сексуальные преступления.

Возбуждено дело о покушении на изнасилование несовершеннолетней.