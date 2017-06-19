Девушка в Москве ударила пристававшего к ней мужчину по предмету хвастовства

Столичная полиция проверяет информацию о том, что на улице Новорязанская мужчина домогался девушки. Об этом агентству «Москва» рассказал источник в правоохранительных органах.

По его словам, после того как в полицию поступило соответствующее сообщение, на место прибыли патрульные. Они опросили 23-летнюю заявительницу, жительницу Раменского.

Девушка отметила, что шла в сторону Казанского вокзала и встретила компанию молодых людей, ругавшихся между собой. Она сделала им замечание, после чего один из них преградил ей дорогу и предложил пойти в кафе, чтобы вместе выпить.

«Заявительница отказалась, и тогда незнакомец сообщил ей о внушительных размерах его половых органов, а затем схватил ее за руку и начал трогать за шорты. Девушка ударила неизвестного коленом в пах и несколько раз ударила рукой по лицу», — указал источник.

Собеседник агентства добавил, что мужчина убежал, а потерпевшая обратилась к стражам порядка.

РЕН ТВ уточняет, что инцидент произошел 18 июня.

В октябре 2016 года в Омске семилетняя девочка отбилась от мужчины, который пытался ее изнасиловать. Как именно ей это удалось, не уточнялось. Подозреваемого задержали.

