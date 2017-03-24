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Модель семь раз подверглась сексуальным домогательствам во время фотосессии

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Фотограф Уоррен Кейн (Warren Cain) рассказал, как во время 45-минутной фотосессии, которую он устроил своей подруге, к ней семь раз домогались прохожие мужчины. Снимки, на которых видно, как сзади ее освистывает один из них, он опубликовал в Intagram. История получила вирусную популярность после того, как фотографии появились на развлекательном портале Reddit.

Снимки сделаны в Калифорнии, фотограф снимал модель посреди улицы в разгар дня. Проходящие и проезжающие на автомобилях мужчины при виде девушки свистели и отпускали откровенные шутки, даже в присутствии собственной семьи.

Молодой особе кричали, что у нее «большой зад», а один из мужчин схватил ее за гениталии через штаны. Он трогал девушку на публике в течение десяти секунд, вспоминает фотограф.

С помощью снимков Кейн надеется привлечь внимание к проблеме сексуальной объективации женщин и их бессилию перед неприкрытыми домогательствами со стороны мужчин. «Это реально, и это нужно остановить», — заключает он.

Однако Кейн столкнулся с обратным эффектом. На Reddit, где фотографии быстро набрали популярность, появилось множество двусмысленных и хамских комментариев, после чего администрация сайта заблокировала возможность делиться мнением под этим постом.

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