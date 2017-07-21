Москвичка выдала полиции склад оружия умершего мужа

Жительница Москвы выдала арсенал оружия, который остался после смерти ее супруга. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Женщина обратилась к участковому по району Крылатское и рассказала о находящихся у нее в квартире и гараже предметов, похожих на оружие и боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

Источник РИА Новости в экстренных службах сообщил, что саперы изъяли порядка 80 взрывоопасных единиц в квартире многоэтажного жилого дома. После исследования они установили, что изъятое оружие и боеприпасы уже непригодны для использования, так как были деактивированы.

18 июля Росгвардия сообщила, что ее водолазы обнаружили в акватории реки Москва на территории столичного района Хорошево-Мневники арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов.

На находку они наткнулись во время учений при осмотре опор Крылатского моста и прилегающей акватории. Со дна реки водолазы подняли три пистолета — ТТ, Walther и Reck Government. Кроме того, были обнаружены магазин от автомата Калашникова, пакет с различными патронами, а также мобильный телефон и автомобильный номер.

