На Курском вокзале Москвы задержали демобилизованного солдата с гранатами

На Курском вокзале в Москве полицейские обнаружили у демобилизованного с армейской службы солдата-срочника две гранаты. Боеприпасы оказались учебными. Об этом в четверг, 8 июня, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Гранаты были найдены при прохождении контроля 21-летним военнослужащим. Он был задержан, а на место происшествия прибыли специалисты-взрывотехники. Эксперты установили, что предметы опасности не представляют.

Молодой человек пояснил, что взял их с собой на память о военной службе. В настоящее время сотрудники правопорядка изъяли муляжи.

В апреле 2016 года УВД на Московском метрополитене сообщило о задержании бывшей начальницы склада вооружений СИЗО №2 «Бутырка» с боеприпасами на станции «Достоевская». У 35-летней уроженки Подмосковья при досмотре полицейские нашли 30 патронов от автомата Калашникова и мелкокалиберного оружия. Задержанная не смогла вразумительно ответить на вопрос, зачем она везла с собой боеприпасы. Установлено, что женщина была уволена накануне произошедшего.