Осуждены убившие медсестер в петербургском госпитале военнослужащие

В Петербурге суд приговорил троих военнослужащих к срокам от 5 до 19 лет за убийства двух медсестер военного госпиталя в 2016 году, передает «Интерфакс».

Бывший учащийся Военно-космической академии имени Можайского Сергей Даценко получил пять лет в колонии общего режима, рядовой Давид Зиганшин — 18 лет строгого режима и штраф 30 тысяч рублей. Третьему фигуранту дела, бывшему контрактнику Александру Томскому, суд назначил 19 лет строгого режима.

По версии следствия, непосредственными исполнителями преступления были Томский и Зиганшин, Даценко предложил им покинуть Россию.

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Томский и Зиганшин, согласно приговору, должны выплатить родственникам убитых ими женщин по 500 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Помимо убийства им инкриминировались грабеж и дезертирство.

Военнослужащие 1997 года рождения проходили лечение в психиатрическом отделении окружного военного госпиталя. Как установило следствие, они решились на побег и запланировали убийство дежурных медсестер, чтобы получить ключи от помещений больницы и сейфа с личными вещами. В ночь на 12 апреля 2016 года военнослужащие одну из жертв задушили, вторую — зарезали. После этого убийцы похитили мобильные телефоны пациентов отделения общей стоимостью 20 тысяч рублей и сбежали. Даценко, Томский и Зиганшин были задержаны при пересечении российско-финской границы.