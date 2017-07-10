Водолазы подняли старинный истребитель со дна озера на Кольском полуострове

Водолазы Северного флота (СФ) нашли и подняли на поверхность пролежавший 72 года на дне озера в Мурманской области американский истребитель Р-39 «Аэрокобра», поставлявшийся в СССР по лендлизу в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Севфлота (СФ).

«Операция по обследованию дна северной части Щукозера, которое находится недалеко от главной базы Северного флота — Североморска, началась 29 июня, в ней были задействованы военные водолазы управления поисковых и аварийно-спасательных работ СФ, а также специальная водолазная техника и катер, оснащенный локатором бокового обзора и телеуправляемым подводным аппаратом», — уточнили в пресс-службе.

Для надежного крепления строп на корпусе истребителя пришлось обращаться за помощью к сотрудникам музея ВВС Северного флота, которые подробно рассказали про силовые конструкции «Аэрокобры» и дали рекомендации, как осуществить подъем самолета, чтобы он не развалился на части.

Истребитель был погружен в донный ил на глубине 45 метров. Помимо большой глубины, работу водолазов осложняла плохая видимость. Для поднятия машины были задействованы понтон и автомобильный кран. Затем самолет был доставлен на территорию музея Военно-воздушных сил СФ в поселке Сафоново для решения вопроса о проведении реставрационных работ.