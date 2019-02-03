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Стали известны результаты проверки перевернувшегося под Калугой автобуса

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В ГИБДД проведут экспертизу документов о прохождении техосмотра автобусом, который перевозил детей и съехал в кювет в Калужской области. Об этом в воскресенье, 3 февраля, «Интерфаксу» сообщили представители ведомства, работающие на месте происшествия.

По данным собеседников агентства, документы были датированы декабрем 2018 года. «Вместе с тем юридическое состояние данных документов вызывает сомнение в подлинности», — пояснили они.

Также сообщается, что в результате медицинского освидетельствования у водителя автобуса не было выявлено признаков опьянения. Стало известно и о том, что за минувший год он дважды привлекался к административной ответственности.

В частности, по части 4 статьи 12.23 КоАП («Организованная перевозка группы детей автобусами, не соответствующими требованиям Правил организованной перевозки группы детей»), в результате чего выплатил штраф в размере трех тысяч рублей. А также по части 1 статьи 12.5 («Управление транспортным средством при наличии неисправностей...»), после чего с него взыскали сумму в 500 рублей.

Авария произошла 3 февраля около 09:15 по московскому времени на 128-м километре дороги Калуга — Вязьма. Автобус, в котором находились, по уточненным данным, 45 человек, в том числе 31 ребенок, опрокинулся в кювет.

По последним данным, в результате ДТП погибли семь человек, из них четыре ребенка. Предварительной причиной инцидента называют человеческий фактор: водитель перевернувшегося автобуса мог не справиться с управлением на скользкой дороге. Также рассматривается версия технической неисправности.

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Предыстория: Автобус с детьми опрокинулся в Калужской области
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