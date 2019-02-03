Задержан владелец перевернувшегося под Калугой автобуса

Владелец автобуса, перевернувшегося в Калужской области при перевозке детей, задержан. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко уточнила, что им оказался индивидуальный предприниматель из города Ярцево Смоленской области. Он задержан в рамках уголовного дела по ч.3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Авария произошла 3 февраля около 09:15 по московскому времени на 128-м километре дороги Калуга — Вязьма. Автобус, в котором находились, по уточненным данным, 45 человек, в том числе 31 ребенок, съехал в кювет и перевернулся. По последним данным, в результате ДТП погибли семь человек, из них четыре ребенка.

Предварительными причинами аварии называют человеческий фактор и техническую неисправность автобуса. Также у следователей вызвала сомнения юридическая чистота документов о том, что машина прошла техосмотр.

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