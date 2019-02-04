В Госдуме захотели приравнять пьяных беглых водителей к убийцам

В Госдуме считают необходимым приравнять к убийцам пьяных водителей, уехавших с места ДТП. Такое предложение готовит первый замглавы комитета нижней палаты по контролю и регламенту Олег Нилов («Справедливая Россия»), сообщает в понедельник, 4 февраля, агентство «Москва».

«Человек, который уходит, хочет скрыть следы и уйти от ответственности. Значит, ответственность его должна быть более жесткой», — сказал он и предложил квалифицировать данное преступление по более тяжелым статьям УК РФ — статье 105 («Убийство») или статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Он также предложил конфисковывать у таких водителей их транспортное средство в качестве компенсации пострадавшим. «Можете себе представить, чтобы пистолет, автомат, нож после задержания преступника возвращались ему или владельцу?» — указал парламентарий.

Госдума на этой неделе рассмотрит в первом чтении новый законопроект, который предлагает ужесточить уголовную ответственность для водителей за оставление места ДТП, в котором погибли или получили тяжкий вред здоровью один человек и более. Так, водителям, покинувшим место ДТП, в котором погиб человек, будет грозить лишение свободы на срок от двух до семи лет.

В конце декабря сообщалось, что Министерство транспорта России поддержало предложение правительства о наказании водителей за превышение допустимой скорости движения на 10 километров в час. По словам главы ведомства Евгения Дитриха, подобные изменения могут снизить уровень угрозы жизни и здоровью в аварийных ситуациях.

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