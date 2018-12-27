Власти приготовились ужесточить скоростной режим

Министерство транспорта России поддержало предложение правительства о наказании водителей за превышение допустимой скорости движения на 10 километров в час. Об этом в четверг, 27 декабря, сообщил глава ведомства Евгений Дитрих, пишет РБК.

По словам Дитриха, подобные изменения могут снизить уровень угрозы жизни и здоровью в аварийных ситуациях. «Мне кажется, что сейчас мы пришли к тому, что такое решение принять возможно. И думаю, что Минтранс будет поддерживать снижение нештрафуемого порога — плюс 10 километров в час к существующему ограничению скорости», — рассказал он.

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Также глава ведомства заметил, что на некоторых видах трасс скоростной режим может быть повышен.

14 декабря стало известно о том, что российское правительство поручило МВД и Минтрансу подготовить предложения по изменению Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) и ужесточению наказаний за нарушение ПДД. Сообщалось, что до 1 марта 2019-го чиновники должны решить, как наказывать водителей, превысивших скорость на 10 километров в час. На данный момент штрафы выписываются при превышении допустимого лимита более чем на 20 километров в час.

Инициатором предложения стал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, которого поддержал вице-премьер Максим Акимов, возглавляющий правительственную комиссию по безопасности дорожного движения. Среди других поручений кабмина — проработать вопрос об ужесточении ответственности за езду с нечитаемыми номерами, а также о нарушении правил остановки и стоянки.

По данным ГИБДД, за 11 месяцев 2018 года выписано более 80 миллионов штрафов за превышение скорости на 20-40 километров в час — это самое распространенное нарушение на трассе. В случае принятия поправки в КоАП количество выписываемых штрафов в одной только столице может возрасти на 50 миллионов экземпляров — это в два раза больше, чем за все нарушения ПДД.

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