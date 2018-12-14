Водителям ужесточат штрафы

МВД и Минтранс по поручению правительства подготовят предложения по изменению Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) и ужесточению наказаний за нарушение ПДД, сообщает «Коммерсантъ».

До 1 марта 2019-го чиновники должны решить, как наказывать водителей, превысивших скорость на 10 километров в час. Издание отмечает, что этот пункт может стать самым резонансным, ведь последние пять лет наказуемым считалось превышение скоростного лимита не менее, чем на 20 километров в час.

По данным ГИБДД, за 11 месяцев 2018 года выписано 81,3 миллиона штрафов за превышение скорости на 20–40 километров в час — это самое распространенное нарушение на трассе. В случае принятия поправки в КоАП количество выписываемых штрафов в одной только столице может возрасти на 50 миллионов экземпляров — это в два раза больше, чем за все нарушения ПДД.

Инициатором возвращения штрафа выступил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов, которого поддержал вице-премьер Максим Акимов, возглавляющий правительственную комиссию по безопасности дорожного движения. Среди других поручений Кабмина — проработать вопрос об ужесточении ответственности за езду с нечитаемыми номерами, нарушение правил остановки и стоянки.

1 июля в России вступила в силу новая редакция Правил дорожного движения. В нее, например, были добавлен пункт об ограничении на въезд транспорта с грязным выхлопом. 13 декабря ГИБДД временно отказалась вносить новые изменения в правила, потому что «всех замучили и запутали».

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