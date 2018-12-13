ГИБДД ввела мораторий на «запутавшие всех» изменения ПДД

Госавтоинспекция России отказалась на время вносить какие-либо поправки в Правила дорожного движения (ПДД). Об этом сообщил ТАСС руководитель Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин.

По его словам, ведомство решило взять паузу в этом вопросе. «Мы договорились и ввели в системе ведомства некий мораторий на внесение изменений в ПДД. Никакие поправки мы инициировать не будем, потому что всех замучили и запутали», — сказал Митрошин.

По его словам, временный запрет на внесение изменений в ПДД касается только МВД. «Мы не можем гарантировать, что изменения не могут ввести министерство транспорта или правительство не даст какое-то поручение», — добавил он.

С 1 июля в России вступила в силу новая редакция Правил дорожного движения. Она, в частности, устанавливает ограничения на въезд транспорта с грязным выхлопом. По задумке Минтранса, таким образом региональные власти смогут вводить ограничения в районах с неблагоприятной экологической обстановкой и снижать нагрузку на окружающую среду.

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