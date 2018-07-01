В России вступили в силу новые поправки в ПДД

В России с 1 июля вступила в силу новая редакция Правил дорожного движения. Она, в частности, устанавливает ограничения на въезд транспорта с грязным выхлопом, пишет «Коммерсантъ».

Как отмечает издание, нововведения коснутся владельцев автомобилей с двигателями класса «Евро-0», «Евро-1», «Евро-2» и так далее.

Согласно постановлению правительства вводится ряд новых дорожных знаков, среди которых, в частности, знак «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств», запрещающий движение автомобилей, экологический класс которых ниже обозначенного на указателе. Также появится информационная табличка «Экологический класс транспортного средства», которая будет устанавливаться в комбинации с другими знаками.

По задумке Минтранса, таким образом региональные власти смогут вводить ограничения в районах с неблагоприятной экологической обстановкой и снижать нагрузку на окружающую среду, уточняет «Коммерсантъ».

Контролировать соблюдение новых правил будут дорожные камеры и инспекторы. Предполагается, что номер автомобиля будут сверять с базой данных МВД, в которой содержится информация об экологическом классе транспортного средства. Штраф за нарушение требований знаков, скорее всего, составит 500 рублей, однако официальных разъяснений ГИБДД на этот счет пока не поступало.

При этом пока новые знаки существуют только на бумаге — технические требования и правила их применения еще не закреплены в ГОСТах. Однако, как пояснили изданию в Минтрансе, работа над ними уже находится «в завершающей стадии».

Как отмечает «Коммерсантъ», по данным аналитического агентства «Автостат», на 1 января 2018 года в России из 42,4 миллиона легковых автомобилей двигателями класса «Евро-5» были оборудованы 13 процентов, «Евро-4» — 28,7 процента, «Евро-3» — 14,6 процента, «Евро-2» — 12,2 процента, «Евро-1» — 4,4 процента, «Евро-0» — 27 процентов.

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