В России разрешили признавать пьяными сбежавших с места ДТП водителей

Правительство России разрешило признавать пьяными «по сумме доказательств» водителей, сбежавших с места аварии. Законопроекты об ужесточении ответственности за нарушение правил ПДД одобрены. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте кабмина.

Он пояснил, что речь прежде всего идет о ДТП, в которых пострадали или погибли люди.

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«[Когда водитель скрывается], невозможно точно установить, был он в состоянии опьянения или нет. Поэтому, согласно действующим нормам УК, его автоматически считают трезвым, что позволяет уйти от более сурового наказания, поскольку состояние опьянения, как известно, рассматривается как отягчающее вину обстоятельство», — отметил Медведев.

По словам председателя правительства, сбежавших автомобилистов можно наказывать административно, только если в авариях обошлось без жертв. В ином случае им грозит уголовное наказание.

Информация о законопроектах была опубликована на сайте кабмина 22 октября.

Ранее Конституционный суд признал не соответствующим основному закону установление факта опьянения водителя только после обнаружения спирта или наркотиков в его организме или при отказе от медицинского освидетельствования. КС разрешил подтверждать это «по совокупности иных доказательств», передает РИА Новости.

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