Смертельное ДТП под Краснодаром попало на видео

В сети появилось видео ДТП под Краснодаром, в котором погибли девять человек. Кадры опубликованы в сообществе «Белореченск» в соцсети «ВКонтакте».

Момент столкновения зафиксировал видеорегистратор автомобиля, ехавшего за одним из участников аварии. Видно, как ВАЗ-21015 выехал на встречную полосу и столкнулся с «Лада Приора».

6 июля сообщалось, что в результате аварии Белореченском районе Краснодарского края вблизи населенного пункта Гливенко погибли девять человек, в том числе ребенок. Еще один человек пострадал, его отправили в больницу.

Причины и обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются.

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