Девять человек погибли в аварии под Краснодаром

Девять человек погибли в результате столкновения двух автомобилей в Белореченском районе Краснодарского края вблизи населенного пункта Гливенко, сообщает ТАСС со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу.

По данным агентства, среди погибших один ребенок. Еще один человек пострадал, его отправили в больницу.

Подробности инцидента не сообщаются. На месте работают сотрудники ГИБДД.

В конце июня смертельное ДТП устроил спикер тюменской городской Думы, выехав на встречную полосу трассы Тюмень — Курган. Он был за рулем своего внедорожника Toyota Land Cruiser и столкнулся с машиной такси Toyota Avensis, которое выполняло заказ. В результате погибли водитель такси и его пассажир. По факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более лиц.

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