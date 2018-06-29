Шесть женщин подняли внедорожник и освободили попавшего под него мужчину

dailymail.co.uk

В Китае шесть воспитательниц детского сада ринулись на помощь попавшему под колеса внедорожника мужчине. На видео спасательной операции обратило внимание издание Daily Mail.

Инцидент произошел в уезде Гуань, провинция Хэбэй. 50-летний мужчина переходил дорогу у детского сада. Он разговаривал по телефону и не заметил приближающийся внедорожник, водитель не успел среагировать и наехал колесом на ногу китайца.

Воспитательницы мгновенно бросились на помощь: шесть женщин выбежали с территории детского сада и приподняли автомобиль с помощью водителя меньше чем за 20 секунд после аварии. Мужчину госпитализировали с многочисленными переломами ноги.

Директор детского сада поблагодарил своих сотрудниц за героизм. «Я горжусь, что у меня работают такие добросердечные воспитатели. Они показывают отличный пример подрастающему поколению», — отметил он.

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