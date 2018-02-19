Нарушитель правил парковки обнаружил свой автомобиль на крыше

dailymail.co.uk

В Китае машину, припаркованную не по правилам, подняли на крышу дома. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в субботу, 17 февраля, в уезде Сишуй провинции Хубэй, в первый день китайского нового года. Водитель припарковал машину на территории автобусного парка, но разрешения на это у него не было. Работники парка решили проучить нарушителя и вызвали кран.

В Китае не в первый раз наказывают нарушителя правил дорожного движения таким образом. Издание сообщает о похожем инциденте в августе 2017 года, когда владелец жилого комплекса нанял кран, чтобы припарковать на крыше машину автовладельца, не заплатившего ему за парковку.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!