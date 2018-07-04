Два человека погибли после столкновения пассажирского поезда с «КамАЗом»

Пассажирский поезд, следовавший из Архангельска в Новороссийск, столкнулся с грузовиком на переезде под Еремеевкой (Ростовская область), два человека погибли, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По предварительным данным, погибли водитель «КамАЗа» и помощник машиниста. Еще два человека пострадали. Подробности их состояния не уточняются.

В правоохранительных органах региона добавили, что авария произошла в Азовском районе на участке Северо-Кавказской железной дороги.

По данным Telegram-канала 112, один из вагонов поезда №187 сошел с рельсов. К месту происшествия проследовали бригады скорой помощи. Машинист состава применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

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