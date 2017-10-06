Число жертв крупной аварии в Подмосковье увеличилось до шести

Шесть пассажиров автобуса погибли в результате аварии в Коломенском районе Московской области. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщил «Ленте.ру» источник в региональном Минздраве.

По его данным, всего в автобусе находились 37 человек. 16 человек госпитализированы, трое попали в реанимацию. Все погибшие — старше 20 лет, детей в машине не было.

«Автобус опрокинулся на ровной дороге. Он следовал по маршруту Озеры — Москва», — ранее рассказала «Ленте.ру» руководитель пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

По предварительным данным, причиной аварии стало превышение скорости. На месте работают сотрудники экстренных служб. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

В ночь на пятницу во Владимирской области произошло ДТП на переезде в районе железнодорожной станции Покров: поезд, следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Нижний Новгород, протаранил автобус, заглохший на путях. Погибли 16 человек.