В РЖД назвали причину унесшей жизни 16 человек аварии под Владимиром

Заглохший на железнодорожных путях автобус стал причиной гибели 16 человек в ДТП, произошедшем в ночь на пятницу во Владимирской области. Сообщение размещено на сайте «Российских железных дорог» (РЖД).

Как отмечается, автобус пересекал железнодорожный переезд, расположенный рядом со станцией Покров, и заглох на путях.

Дежурный по переезду, в свою очередь, незамедлительно включил заградительный сигнал, который уведомляет бригады поездов о преграде на пути.

«Машинист пассажирского поезда №60 сообщением Санкт-Петербург – Нижний Новгород, который в этот момент следовал по участку, применил экстренное торможение, подал световые и звуковые сигналы. Экстренное торможение позволило снизить скорость до минимально возможной, но расстояние до полной остановки состава было недостаточным», — сказано в сообщении.

Столкновение в районе железнодорожной станции Покров произошло в 03:39 по местному времени 6 октября. «Известно о 16 трупах, 34 живы, двое детей в реанимации, человек 12, по предварительным подсчетам, увезли на скорой помощи», — сообщил ТАСС глава администрации города Покров Вячеслав Аракелов.