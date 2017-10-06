В аварии под Владимиром погибли 16 человек

В аварии с участием поезда и автобуса во Владимирской области погибли 16 человек. Об этом со ссылкой на местные власти в пятницу, 6 октября, сообщает ТАСС.

«Столкновение произошло в районе железнодорожной станции Покров Владимирской области», — сообщили агентству в пресс-службе регионального управления МВД.

«На сегодняшний момент известно о 16 трупах, 34 живы, двое детей в реанимации, человек 12, по предварительным подсчетам, увезли на скорой помощи», — рассказал ТАСС глава администрации города Покров Вячеслав Аракелов.

На сайте Центрального регионального центра МЧС России указывается, что авария произошла в 03:39 по местному времени на железнодорожном переезде.

Причиной ДТП, по предварительным данным, стало нарушение правил дорожного водителем автобуса, который выехал на переезд на красный свет. Автобус столкнулся с поездом, следующим по маршруту Санкт-Петербург — Нижний Новгород.