В автомобильной аварии под Ярославлем погибли четыре человека

На трассе Ярославль — Кострома столкнулись два автомобиля. Четыре человека погибли, двое госпитализированы. Об этом в субботу, 23 сентября, сообщает «Интерфакс».
Авария произошла примерно в два часа ночи на 11-м километре подъездной дороги к Костроме. Автомобили ВАЗ-2112 и Renault Megane столкнулись лоб в лоб. Точной информации об обстоятельствах ДТП пока нет.
По данным управления МВД Ярославской области, все погибшие были мужчинами, жителями Костромской области.
Проводится проверка для выяснения обстоятельств происшествия.
Вечером 22 сентября в Калининграде маршрутка столкнулась с внедорожником. Жертвами аварии стали семь человек.