В автомобильной аварии под Ярославлем погибли четыре человека

На трассе Ярославль — Кострома столкнулись два автомобиля. Четыре человека погибли, двое госпитализированы. Об этом в субботу, 23 сентября, сообщает «Интерфакс».

Авария произошла примерно в два часа ночи на 11-м километре подъездной дороги к Костроме. Автомобили ВАЗ-2112 и Renault Megane столкнулись лоб в лоб. Точной информации об обстоятельствах ДТП пока нет.

По данным управления МВД Ярославской области, все погибшие были мужчинами, жителями Костромской области.

Проводится проверка для выяснения обстоятельств происшествия.

Вечером 22 сентября в Калининграде маршрутка столкнулась с внедорожником. Жертвами аварии стали семь человек.