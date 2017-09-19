Водитель сбил девушку на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП в Пятигорске

В Пятигорске неизвестный водитель, объезжавший пробку по полосе встречного движения, сбил девушку на пешеходном переходе. Видеозапись происшествия с камеры авторегистратора и комментарий очевидца были опубликованы в социальной сети Instagram.

«Я пока по телефону разговаривал, их работники кафе и мойки подтолкнули и помогли уехать», — отметил автор ролика.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 18 сентября, на улице Первомайской. Водитель скрылся с места ДТП, полиция разыскивает его автомобиль.

2 августа в Иркутске автомобиль скорой помощи сбил женщину на пешеходном переходе. Медики везли семилетнюю девочку в больницу с места другого ДТП с включенными сиреной и проблесковыми маяками. Карета скорой продолжила движение, а с пострадавшей на переходе женщиной остался фельдшер. После оказания неотложной помощи ее госпитализировали.