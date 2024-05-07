Посол Бельгии отказался присутствовать на инаугурации Путина

Посол Бельгии Михельсен отказался присутствовать на инаугурации Путина

Посол Бельгии в Москве Марк Михельсен отказался присутствовать на инаугурации президента России Владимира Путина, которая состоится во вторник, 7 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бельгийское диппредставительство.

«Посол Бельгии не будет присутствовать на инаугурации», — заявили в посольстве.

Церемонию также отказались посетить представители Британии и Европейского союза. В свою очередь, посол Франции Пьер Леви будет присутствовать на мероприятии.

Ранее стало известно о расколе внутри Евросоюза из-за разногласий стран — членов объединения в вопросе присутствия на инаугурации Путина. Отмечается, что Германия не отправит своего представителя на церемонию, в то время как Венгрия и Словакия хотят посетить ее.

