Расправившегося с женщиной преступника арестовали через 40 лет

Расправившегося в 1984 году с женщиной жителя США нашли благодаря тесту ДНК

В США арестовали преступника, который расправился с молодой женщиной в штате Вашингтон в 1984 году. Об этом сообщает KCPQ.

Джуди Митчелл обнаружили в июне 1984-го во время пожара в ее доме в городе Эверетт. Женщина лежала связанной на кровати, причем телефонный шнур был туго обмотан вокруг ее шеи. Помочь женщине было уже невозможно. Благодаря оперативным действиям пожарных огонь не успел уничтожить улики. Тем не менее на протяжении почти 40 лет преступник оставался неизвестен.

Однако недавно благодаря современным методам исследования образцов ДНК у полиции появился подозреваемый. Им оказался пожилой житель города Олимпия Митчелл Гафф. Следователи установили наблюдение за мужчиной и сумели получить некий предмет с его ДНК. Тест выявил, что этот след ДНК совпадает с найденным на месте преступления.

Другими косвенными доказательствами вины Граффа стали похожие нападения на женщин, которые он совершал ранее. В частности, в 1979 году он попытался изнасиловать женщину, однако ей удалось убежать. За это преступление американец получил пять лет условно. В 1984 году он признал себя виновным в изнасиловании двух сестер, которых жестоко избил и связал телефонным шнуром. За это преступление Графф отправился в тюрьму и освободился только в 2006-м. Сразу же после этого он сменил имя и стал Сэмом Уайзом Прайсом.

В четверг, 2 мая, Граффа снова арестовали. Ему отказали в выходе до суда под залог. Судья заявил, что пожилого преступника, скорее всего, приговорят к пожизненному заключению.

Ранее 60-летнего преступника из США, который, по версии следствия, расправился с 19-летней девушкой в 1980 году, поймали и признали виновным благодаря жвачке. Судмедэкспертам удалось получить его образец ДНК.