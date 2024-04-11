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09:07, 11 апреля 2024Из жизни

Расправившегося со студенткой мужчину поймали через 41 год благодаря жвачке

В США убившего студентку колледжа мужчину признали виновным через 44 года

Кадр: KGW News / YouTube

60-летнего преступника из США, который, по версии следствия, расправился с 19-летней девушкой в 1980 году, поймали и признали виновным благодаря жвачке. Об этом сообщает CNN.

Студентку Барбару Такер, которая училась в муниципальном колледже Маунт-Худ, штат Орегон, похитили 15 января 1980 года. На следующий день ее нашли рядом с парковкой колледжа студенты, направлявшиеся на занятия. Помочь Такер было уже невозможно. Полиция установила, что ее изнасиловали, а потом избили так жестоко, что она не пережила тяжести травм.

Позже свидетели рассказали, что накануне видели девушку в грязной одежде и с окровавленным лицом, которая размахивала руками у дороги. Некоторые очевидцы утверждали, что рядом с ней был некий мужчина. Несмотря на эти показания и собранные на месте улики, дело Такер оставалось нераскрытым более 41 года.

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Когда появилась возможность использовать методы исследования ДНК, следователи создали ДНК-профиль предполагаемого преступника. Однако прорыв в деле случился только после того, как к расследованию подключилась компания Parabon NanoLabs, занимающаяся генетической генеалогией.

Известная судмедэксперт СиСи Мур несколько лет искала совпадения биологических данных злоумышленника с базами данных ДНК. В частности, она нашла его родственников, участвовавших во Второй мировой войне. Кроме того, она выяснила, что у преступника рыжие волосы.

В 2021 году удалось выйти на Роберта Плимптона, которому сейчас 60 лет. За мужчиной установили постоянное наблюдение. В итоге следователям удалось заполучить жевательную резинку, которую выплюнул Плимптон, и взять его образец ДНК. Она совпала с биологическими материалами, найденными на теле Такер. 8 июня 2021-го мужчину арестовали.

В апреле текущего года его признали виновным. При этом Плимптон не признает вины, а его адвокаты заявили, что намерены опротестовать приговор.

Ранее сообщалось, что в США поймали и осудили на пожизненный срок мужчину, который расправился с учительницей из штата Техас в 1995 году. Неизвестный напал на Мэри Кэтрин Эдвардс из города Бомонт в январе 1995-го.

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      Никита Савин
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