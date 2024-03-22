Расправившегося с учительницей мужчину поймали через 30 лет

Убившего учительницу в 1995 году жителя США нашли и осудили на пожизненный срок

В США поймали и осудили на пожизненный срок мужчину, который расправился с учительницей из штата Техас почти 30 лет назад. Об этом сообщает Houston Chronicle.

Неизвестный напал на Мэри Кэтрин Эдвардс из города Бомонт в январе 1995 года. Родители обнаружили ее дома в ванной с 36 ножевыми ранениями. Кроме того, женщина была изнасилована. На протяжении почти трех десятилетий у полиции не было никаких улик, указывающих на предполагаемого преступника.

Как пишет The Beaumont Enterprise, только в 2020 году техасские рейнджеры предприняли новую попытку расследовать дело, используя современные методы ДНК-аналитики. Благодаря помощи компании Othram, которая использует методы генетической генеалогии и геномного секвенирования, следователям удалось найти 63-летнего Клейтона Формана, который давно уехал из Техаса в штат Огайо.

Выяснилось, что он учился с Эдвардс в школе и близко дружил с ней. В частности, женщина была подружкой невесты на его первой свадьбе. В качестве свидетеля к суду привлекли американку, которую Форман, по ее словам, изнасиловал за 14 лет до нападения на Эдвардс.

Показания против мужчины также дала его бывшая возлюбленная Тереза Брюэр, которая рассказала, что он хранил фотографии неких девушек и говорил, что это его знакомые. Однако позже он признался, что «просто фантазирует о них». Брюэр также показалось странным, что Форман отказался дать свой образец ДНК для проекта журнала National Geographic по изучению неандертальцев. Он объяснил это тем, что не хочет, чтобы «люди получили его личную информацию и узнали, как его найти».

В итоге суд присяжных приговорил Формана к пожизненному заключению с правом подачи прошения об условно-досрочном освобождении через 30 лет.

Ранее сообщалось, что в США арестовали преступника, который расправился с двумя женщинами в 1980-х годах. 65-летнего Элроя Харрисона взяли под стражу после того, как полицейские получили данные исследования взятой на местах преступлений ДНК по методу генетической генеалогии.