Расправившегося с двумя женщинами преступника арестовали через 38 лет

В США 65-летнего мужчину арестовали за убийство двух женщин спустя 38 лет

В США арестовали преступника, который расправился с двумя женщинами в 1980-х годах. Об этом сообщает The Daily Beast.

65-летнего Элроя Харрисона взяли под стражу после того, как полицейские получили данные исследования взятой на местах преступлений ДНК по методу генетической генеалогии. Теперь следователи уверены, что мужчина напал на 32-летнюю Жаклин Лард в 1986 году и на 18-летнюю Эми Бейкер в 1989-м.

Лард была женой сотрудника Управления по борьбе с наркотиками. У нее осталось двое детей. К делу сразу же подключили ФБР, однако за 38 лет прорыва в расследовании так и не случилось. Бейкер же на тот момент окончила школу и возвращалась домой от родственников, когда Харрисон расправился с ней. Девушка не появилась дома, и ее нашла мать, которая отправилась на поиски. «Думаю, я должна быть рада, что нашла ее сама. Это лучше, чем всю жизнь мучиться вопросом, куда она делась», — сказала женщина в интервью 1989 года.

На местах преступления была найдена одна и та же ДНК, однако дела до конца 2023 года оставались нераскрытыми. Известно, что к делу подключился детектив Ди Кей Вуд, который воспользовался технологией генетической генеалогии. Этот метод позволяет выявить родственников неизвестного по обширным базам данных и установить его личность.

В итоге эти улики указали на Харрисона. В начале марта ему было предъявлено официальное обвинение по первому делу. О мужчине пока известно только то, что в 1983 году его арестовывали за ограбление банка.

Ранее сообщалось, что в Таиланде задержали мужчину, который трижды надругался над возлюбленной у себя дома и скрывался 19 лет. Мужчину разыскивали за преступление, совершенное в феврале 2005-го в провинции Ройет.

