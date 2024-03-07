Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:33, 7 марта 2024Из жизни

Расправившегося с двумя женщинами преступника арестовали через 38 лет

В США 65-летнего мужчину арестовали за убийство двух женщин спустя 38 лет
Элрой Гаррисон (справа)

Элрой Гаррисон (справа). Фото: Stafford County Sheriff

В США арестовали преступника, который расправился с двумя женщинами в 1980-х годах. Об этом сообщает The Daily Beast.

65-летнего Элроя Харрисона взяли под стражу после того, как полицейские получили данные исследования взятой на местах преступлений ДНК по методу генетической генеалогии. Теперь следователи уверены, что мужчина напал на 32-летнюю Жаклин Лард в 1986 году и на 18-летнюю Эми Бейкер в 1989-м.

Лард была женой сотрудника Управления по борьбе с наркотиками. У нее осталось двое детей. К делу сразу же подключили ФБР, однако за 38 лет прорыва в расследовании так и не случилось. Бейкер же на тот момент окончила школу и возвращалась домой от родственников, когда Харрисон расправился с ней. Девушка не появилась дома, и ее нашла мать, которая отправилась на поиски. «Думаю, я должна быть рада, что нашла ее сама. Это лучше, чем всю жизнь мучиться вопросом, куда она делась», — сказала женщина в интервью 1989 года.

Материалы по теме:
«Я хочу деньги» Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
«Я хочу деньги»Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
13 апреля 2019
Скелет в шкафу Молодая танцовщица стала жертвой мужа-изменника. Тайну ее исчезновения не могли раскрыть десятки лет
Скелет в шкафуМолодая танцовщица стала жертвой мужа-изменника. Тайну ее исчезновения не могли раскрыть десятки лет
4 апреля 2020

На местах преступления была найдена одна и та же ДНК, однако дела до конца 2023 года оставались нераскрытыми. Известно, что к делу подключился детектив Ди Кей Вуд, который воспользовался технологией генетической генеалогии. Этот метод позволяет выявить родственников неизвестного по обширным базам данных и установить его личность.

В итоге эти улики указали на Харрисона. В начале марта ему было предъявлено официальное обвинение по первому делу. О мужчине пока известно только то, что в 1983 году его арестовывали за ограбление банка.

Ранее сообщалось, что в Таиланде задержали мужчину, который трижды надругался над возлюбленной у себя дома и скрывался 19 лет. Мужчину разыскивали за преступление, совершенное в феврале 2005-го в провинции Ройет.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      Еврокомиссия предупредила о конфликтах в ЕС из-за воды. Что ждет Европу к концу столетия?

      Затяжной кашель назвали симптомом нескольких опасных болезней

      В Москве 21-летняя медсестра пародировала в блоге тяжелобольных младенцев

      В российском городе семья превратила квартиру в зловонную свалку

      Польша захотела отменить все торговые льготы для Украины

      Расправившегося с двумя женщинами преступника арестовали через 38 лет

      Жители Авдеевки рассказали следователям о военных преступлениях ВСУ

      В приграничных районах российского региона пройдет досрочное голосование

      Microsoft выпустит компьютер с ИИ

      Российская авиакомпания запустила масштабную распродажу билетов к 8 Марта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше