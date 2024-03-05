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21:11, 5 марта 2024Из жизни

Мужчина трижды изнасиловал возлюбленную и скрывался 19 лет

В Таиланде мужчину арестовали за совершенное в 2005 году изнасилование

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

В Таиланде задержали мужчину, который трижды надругался над возлюбленной у себя дома. Об этом сообщает The Thaiger.

52-летнего тайца по имени Гот арестовали в понедельник, 4 марта. Мужчину разыскивали за изнасилование, совершенное в феврале 2005-го в провинции Ройет. В то время Гот работал продавцом рамок для фотографий. Он познакомился с помощницей медсестры и влюбился.

Мужчина втерся в доверие к девушке, заманил к себе домой, где трижды изнасиловал. После этого Гот заснул, а пострадавшей удалось сбежать и сообщить обо всем в полицию. После этого таец пустился в бега и скрывался 19 лет. Его задержали в провинции Удонтхани.

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Полицейским Гот заявил, что изнасилование было спровоцировано искренней любовью к пострадавшей и желанием жениться на ней. «Именно любовь толкнула меня на этот поступок. Я хотел на ней жениться, но у меня не было денег, чтобы сделать предложение как следует. Это и заставило меня разработать план и совершить преступление», — объяснился насильник.

В данный момент дело Рота передали в полицию провинции Ройет, где произошло преступление. В Центральном бюро расследований Таиланда заявили, что подобные преступления должны наказываться независимо от срока давности.

Ранее в Индии арестовали оккультиста, который заявил, что 18-летняя девушка одержима злыми духами, и изнасиловал ее. На «лечение» девушку привез ее отец.

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      Никита Савин
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