Оккультист изнасиловал девушку во время сеанса экзорцизма

В Индии арестовали 52-летнего оккультиста, который объявил, что 18-летняя девушка одержима злыми духами, а потом изнасиловал ее. Об этом сообщает News9Live.

Пострадавшая вместе с родителями приехала в город Бадоха, штат Уттар-Прадеш, где им был представлен некий Мотилал. Мужчина якобы владел техниками экзорцизма. Он тут же заявил, что в дочь индийцев явно вселилась потусторонняя сущность и предложил изгнать ее за четыре тысячи рупий (около 4,7 тысячи рублей). Отец индианки поверил Мотилалу и отвез ее к нему «на лечение».

Далее экзорцист отвез пострадавшую в храм одной из окрестных деревень, где надругался над ней. После он потребовал, чтобы она никому не рассказывала о случившемся, и даже угрожал расправой. При этом Мотилал заявил, что она должна сама прийти к нему еще на один сеанс на следующий день.

Вместо этого индианка рассказала обо всем родителям, которые тут же обратились в полицию. Мастера оккультных наук арестовали 14 октября. Его обвинили в похищении, изнасиловании и запугивании девушки. Сейчас он находится за решеткой в ожидании суда.

Ранее в Индии полиция задержала запугавшего родных мужчину, который год насиловал родную сестру. Индианка рассказала, что брат держал в страхе всю семью, так как является мастером нескольких школ тантры и экзорцистом.

