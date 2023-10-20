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01:57, 20 октября 2023Из жизни

Оккультист изнасиловал девушку во время сеанса экзорцизма

Фото: Alexkoral / Shutterstock / Fotodom

В Индии арестовали 52-летнего оккультиста, который объявил, что 18-летняя девушка одержима злыми духами, а потом изнасиловал ее. Об этом сообщает News9Live.

Пострадавшая вместе с родителями приехала в город Бадоха, штат Уттар-Прадеш, где им был представлен некий Мотилал. Мужчина якобы владел техниками экзорцизма. Он тут же заявил, что в дочь индийцев явно вселилась потусторонняя сущность и предложил изгнать ее за четыре тысячи рупий (около 4,7 тысячи рублей). Отец индианки поверил Мотилалу и отвез ее к нему «на лечение».

Далее экзорцист отвез пострадавшую в храм одной из окрестных деревень, где надругался над ней. После он потребовал, чтобы она никому не рассказывала о случившемся, и даже угрожал расправой. При этом Мотилал заявил, что она должна сама прийти к нему еще на один сеанс на следующий день.

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Вместо этого индианка рассказала обо всем родителям, которые тут же обратились в полицию. Мастера оккультных наук арестовали 14 октября. Его обвинили в похищении, изнасиловании и запугивании девушки. Сейчас он находится за решеткой в ожидании суда.

Ранее в Индии полиция задержала запугавшего родных мужчину, который год насиловал родную сестру. Индианка рассказала, что брат держал в страхе всю семью, так как является мастером нескольких школ тантры и экзорцистом.

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      Никита Савин
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