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02:00, 15 августа 2023Из жизни

Запугавший семью экзорцист год насиловал родную сестру с позволения матери

Экзорцист из Индии запугал семью и год насиловал родную сестру

Фото: AP Photo

В Индии полиция задержала запугавшего родных мужчину, который год насиловал родную сестру. Об этом сообщает News9Life.

Девушка обратилась в полицию родного города Канпур, штат Уттар-Прадеш, и обвинила родственника в том, что он в течение последнего года принуждал ее к сексуальным отношениям и избивал. Индианка рассказала, что брат держал в страхе всю семью, так как является мастером нескольких школ тантры и экзорцистом. Кроме избиений, мужчина также угрожал сестре применением своих мистических способностей, если она воспротивится его посягательствам.

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Следователи выяснили, что домогательства происходили с позволения матери молодых людей. Женщина просила дочь смириться с поведением брата, так как боялась огласки. Кроме того, она «была не готова полностью поверить дочери», так как «считала сына богом».

Как рассказал прокурор, работающий над делом, в данный момент насильник арестован, ему предъявлены «очень серьезные обвинения». Мать молодых людей также задержана и допрашивается. Обвинения против нее еще не выдвинуты, но это произойдет в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в Индии семья устроила тантрический ритуал, чтобы поправить здоровье, и оказалась в больнице. Помощь медиков понадобилась шестерым родственникам.

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    Никита Савин
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