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11:57, 31 июля 2023Из жизни

Шесть родственников попали в больницу после тантрического ритуала с ямой

News9Live: в Индии семейство оказалось в больнице после ритуала тантристов
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Индии семья устроила тантрический ритуал, чтобы поправить здоровье, и оказалась в больнице. Об этом сообщает News9Live.

Помощь врачей понадобилась семье из шести человек в округе Пратапгарх штата Уттар-Прадеш. Они пригласили четверых мастеров тантры из города Джаунпур, так как все страдали от неких заболеваний. Тантристы потребовали, чтобы семейство особым образом подготовило свой дом для ритуала, в частности, в центре жилища была выкопана «огромная яма».

Церемония врачевания началась поздно вечером. Когда утром ни один из членов семьи не вышел на улицу, соседи забеспокоились и решили проверить, в чем дело. Они обнаружили всю семью в бессознательном состоянии. Родственников доставили в больницу, сейчас им ничего не угрожает.

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Четверых тантристов из Джаунпура в доме семьи утром не было. Сейчас полиция ведет их поиски. Представитель правоохранителей пока отказался говорить об ограблении как о главном мотиве происшествия, так как пострадавшие находятся в больнице и не могут дать показания.

Ранее сообщалось, что голая немецкая туристка попала под арест после того, как ворвалась на сцену храма на Бали во время священнодействия. Она заявила, что устроила акцию в знак протеста.

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    Никита Савин
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