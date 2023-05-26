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02:01, 26 мая 2023Из жизни

Обнаженная туристка ворвалась на священнодействие в храме и попала под арест

Голая туристка ворвалась на представление в храме на Бали и попала на видео

Голая немецкая туристка попала под арест после того, как ворвалась на сцену храма на Бали во время священнодействия. На видео произошедшего обратило внимание издание Daily Mail.

28-летней Дарье Тушински отказали в покупке билета на индуистский танцевальный спектакль. В знак протеста она сбросила одежду и прорвалась мимо охраны.

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На записи с камер видеонаблюдения видно, как обнаженная женщина выбегает на сцену, где идет представление, и открывает установленные на ней большие позолоченные двери. Когда местный житель пытается остановить девушку, она в ответ кланяется, имитируя движения артистов, после чего спускается с платформы и склоняется перед святилищем, словно в молитве.

Разгневанный персонал задержал нарушительницу на глазах у шокированных зрителей, после чего ее передали полицейским. Немке грозит до двух лет и восьми месяцев тюрьмы. Представители храма Saraswati Ubud принесли извинения своим посетителям и провели ритуал по устранению «плохой энергии» после инцидента.

Расследование показало, что девушка страдала от депрессии из-за того, что во время путешествия у нее закончились деньги.

Ранее сообщалось, что жители таиландского острова Самуй потребовали наказать обнаженную туристку, которая оскорбила священную скалу, напоминающую мужской половой орган. Она разделась и принялась тереться о каменный пенис, высота которого составляет около 3,5 метра.

Алиса Дмитриева
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