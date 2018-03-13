Голая туристка на трехметровом каменном пенисе возмутила его почитателей

Жители таиландского острова Самуй потребовали наказать обнаженную туристку, которая оскорбила священную скалу, напоминающую мужской половой орган. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Женщину заметили возле скалы Дедушка в понедельник, 12 марта. Она разделась и принялась тереться о каменный пенис, высота которого составляет около 3,5 метра. Очевидцы сфотографировали ее и выложили снимки в интернете.

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Возмущенные жители призвали полицию установить личность туристки. Они считают, что ее следует арестовать и заставить принести извинения. «Это особенная скала, которая символизирует наш остров, — приводит издание мнение одного из недовольных. — Так с ней поступать — это оскорбление».

Скалы Дедушка и Бабушка, напоминающие мужской и женский половые органы, считаются достопримечательностями Самуя. По легенде, когда-то они были людьми. Шторм перевернул лодку, на которой они везли приданое сына. От стыда они прыгнули в море и превратились в огромные каменные скалы, напоминающие гениталии.

В 2017 году сообщалось, что бельгийская модель Мариса Папен и австралийский фотограф Джессе Уокер попали в египетскую тюрьму за фотосъемку в обнаженном виде в Карнакском храме — крупнейшем храмовом комплексе Древнего Египта.

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