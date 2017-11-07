Гигантский пенис с горы в Австрии достанется монахам-затворникам

Скульптура пениса, которая появилась на горе Отшер в Австрии, достанется монашескому ордену цистерцианцев, если власти не найдут автора изваяния. Об этом сообщает Daily Mirror.

Участок, на котором стоит фаллос, принадлежит монастырю, поясняет издание.

Скульптуру обнаружили туристы в начале ноября. Откуда она взялась, и каким образом ее удалось незаметно пронести на вершину, неизвестно.

Фаллос изготовлен из дерева. Судя по фотографиям, которые были опубликованы в Facebook, его высота составляет около полутора метров.

Операторы горнолыжного подъемника, ведущего на Отшер, пообещали автору изваяния сезонный абонемент. Они опасаются, что фаллос упадет из-за ветра, и предлагают закрепить его надежнее.

Орден цистерцианцев отделился от бенедиктинцев в XI веке. Монахи-цистерцианцы отличаются аскетизмом и ведут затворнический образ жизни.

Гора Отшер располагается в Альпах на юго-востоке Нижней Австрии. Высота пика составляет 1893 метра. Его название имеет кельтское происхождение и представляет собой уменьшительную форму слова «отец».

В июле сообщалось, что бойцы полка Национальной гвардии Украины «Азов» установили под Донецком гигантский деревянный фаллос.