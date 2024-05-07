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10:45, 7 мая 2024Ценности

Наряд Дуа Липы на Met Gala оценили со словами «гигиеническая прокладка»

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Британская певица Дуа Липа посетила ежегодный бал Met Gala в откровенном образе и нарвалась на критику в сети. Соответствующие снимки и комментарии публикует Daily Mail.

28-летняя исполнительница вышла на публику в наряде, состоящем из топа и кружевной юбки с низкой посадкой. При этом звезда продемонстрировала подтянутый живот, украшенный несколькими цепочками. Помимо этого, знаменитость надела пару прозрачных перчаток в горох и длинное пушистое боа из перьев.

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Поклонники оценили внешний вид исполнительницы в комментариях под материалом. «Похоже, она надела на себя гигиеническую прокладку», «Это ужасно», «О чем она думала», «Дуа красивая, но наряд выглядит ужасно, а волосы будто грязные», «Ощущение, что стилист ненавидит ее. Она похожа на человека, работающего за углом улицы», «Выглядит непристойно», — высказались фанаты.

Ранее 54-летняя Дженнифер Лопес пришла на Met Gala в прозрачном наряде. Звезда вышла в свет в облегающем платье бренда Schiaparelli со скульптурным бюстом и глубоким вырезом в области декольте.

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      Екатерина Ештокина
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