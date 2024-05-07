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09:38, 7 мая 2024Ценности

54-летняя Дженнифер Лопес пришла на Met Gala в прозрачном наряде

Американская певица Дженнифер Лопес пришла на бал Met Gala в прозрачном платье

Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images for The Met Museum / Vogue

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес посетила ежегодный бал Met Gala в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

54-летняя звезда вышла в свет в облегающем прозрачном платье бренда Schiaparelli со скульптурным бюстом и глубоким вырезом в области декольте. Упомянутый наряд с длинным шлейфом, созданный из 2,5 миллиона бусин из серебряной фольги, был украшен серебряными блестящими листьями и лозами.

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В качестве украшений звезда выбрала серебряное ожерелье с бриллиантовым браслетом и массивным кольцом марки Tiffany & Co. Свой образ она дополнила пышным высоким пучком и макияжем в нейтральных оттенках.

Ранее в мае манекенщика уволили с Met Gala из-за его красоты. В качестве причины наниматели назвали факт того, что фото и видео манекенщика с Met Gala 2023 стали вирусными из-за его привлекательной внешности.

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      Екатерина Ештокина
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