Манекенщика уволили с Met Gala из-за его красоты

Затмившего Кайли Дженнер манекенщика Эудженио Касниги уволили с Met Gala

Затмившего своей красотой знаменитостей итальянского манекенщика Эудженио Касниги уволили с Met Gala 2024. Об этом он рассказал в TikTok.

По словам 26-летнего мужчины, он дважды был приглашен на должность ассистента для гостей данного мероприятия. Так, в прошлом году ему выпало сопровождать на балу Института костюма американскую телезвезду и бизнесвумен Кайли Дженнер и оказывать ей всяческую помощь.

Однако Касниги заявил, что в текущем году менее чем за три дня до события ему сообщили о прекращении сотрудничества. В качестве причины наниматели назвали факт того, что фото и видео манекенщика с Met Gala 2023 стали вирусными из-за его привлекательной внешности.

При этом они обвинили бывшего сотрудника в том, что якобы он специально перетянул внимание на себя и затмил присутствовавших на мероприятии звезд. В свою очередь итальянец подчеркнул, что он лишь выполнял требования, указанные в контракте.

В апреле были раскрыты детали программы предстоящего бала Met Gala. Так, в список гостей включили модель Кендалл Дженнер.