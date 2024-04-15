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16:41, 15 апреля 2024Ценности

Раскрыты детали программы предстоящего бала Met Gala

Page Six: на бал Met Gala 2024 приглашены актриса Лили Глэдстоун и певица Рианна

Фото: Mike Coppola / Getty Images

Журналисты Page Six раскрыли детали программы предстоящего бала Met Gala. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Стало известно, что среди приглашенных гостей оказались звезда фильма «Убийца цветочной луны», актриса Лили Глэдстоун, а также комик и сценаристка Айо Эдебири. Кроме того, участие в мероприятии примут супермодели Жизель Бюндхен и Кара Делевинь, певицы Рианна и Оливия Родриго, актрисы Ума Турман и Сара Полсон.

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Кроме того, в список гостей включили телезвезду Кендалл Дженнер. В настоящий момент, по словам журналистов, информация о том, будут ли присутствовать остальные члены семьи Кардашьян-Дженнер, отсутствует.

Вдобавок отмечается, что актер Барри Кеоган, сыгравший одну из главных ролей в фильме «Солтберн», получил приглашение в позолоченном конверте после своего дебюта на красной дорожке мероприятия в 2023 году.

В ноябре прошлого года стала известна тема бала Met Gala 2024. Сообщалось, что выставка получила название «Спящие красавицы: пробуждение моды» и будет посвящена 250 нарядам и аксессуарам из постоянной коллекции Института костюма при музее Метрополитен.

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      Мария Винар
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