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10:39, 7 мая 2024Бывший СССР

В ДНР сообщили о переброске в регион резервных частей ВСУ

Силовые структуры ДНР: ВСУ перебрасывают резервные части в регион

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают в подконтрольную Украине часть Донецкой народной республики (ДНР) свежие резервные части. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах региона.

«В Константиновку и Краматорск привезли свежие силы. На этот раз ВСУ перебросили туда совсем свежих мобилизованных, по большей части без какого-либо боевого опыта», — указали в силовых структурах.

Личный состав подразделений, как сообщил источник, отбирался командирами поспешно и, вероятно, новобранцы не успели пройти обучение.

Ранее подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщал, что Киев стягивает резервы в Константиновку для усиления флангов украинской группировки в районе Часова Яра.

Идентифицировать принадлежность прибывающих резервов к определенным подразделениям ВСУ пока не удалось, добавил он.

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      Валентин Карант
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