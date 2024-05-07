Стало известно о стягивании резервов ВСУ в Константиновку

Подполковник ЛНР Марочко: ВСУ стягивают резервы войск в Константиновку

Киев стягивает резервы в Константиновку для усиления флангов украинской группировки в районе Часова Яра, заявил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко. Об этом пишет РИА Новости.

Как отметил военный со ссылкой на свои источники, в населенный пункт прибыли дополнительные силы и средства украинских войск. «Они должны будут усилить фланги украинской группировки в районе населенного пункта Часов Яр», — подчеркнул Марочко.

Идентифицировать принадлежность прибывающих резервов к определенным подразделениям ВСУ пока не удалось, добавил он.

Ранее стало известно, что ВСУ потеряли до 400 человек в районе населенных пунктов Андреевка, Курдюмовка и Константиновка Донецкой народной республики. Киев также потерял семь автомобилей, две 122-миллиметровых гаубицы Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Анклав».