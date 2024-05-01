Стало известно о потерях Украины в районе трех населенных пунктов ДНР

ВСУ потеряли до 400 человек в районе Андреевки, Курдюмовки и Константиновки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 400 человек в районе населенных пунктов Андреевка, Курдюмовка и Константиновка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале.

Киев также потерял семь автомобилей, две 122-миллиметровых гаубицы Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Анклав», а также американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы. Это случилось в результате обстрела подразделением «Южной» группировки войск.

Ранее в ведомстве сообщили, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по штабу украинского командования «Юг».