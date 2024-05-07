Президент Молдавии дала интервью Дудю

Президент Молдавии Санду дала интервью журналисту Дудю

Президент Молдавии Майя Санду дала интервью журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Видео опубликовано на его YouTube-канале.

Журналист и президент обсудили начало специальной военной операции на Украине, отношения с Румынией, коррупцию в стране, разногласия с Гагаузией и борьбу с оппозицией в Молдавии.

В интервью Санду разговаривала на русском языке. Помимо этого, она пообещала подписать документы о выдаче гражданства участникам группы «Би-2», о чем сообщал глава пресс-службы администрации президента Молдавии Адриан Бэлуцел.

В декабре прошлого года в интервью телеканалу Pro TV Санду назвала Россию недружественным государством, исключив любые дружеские контакты двух стран. По ее словам, Москва «шантажирует и угрожает» Кишиневу.